Por: Adoración Araiza

Rusia (Rasainforma.com).- Gracias a un doblete de Kylian Mbappé y con dos remontadas sucesivas ante un partido vibrante, Mbappé muy superior a los otros 21 jugadores, incluido Lionel Messi, venció 4-3 a Argentina.

The crowd in Kazan has seen quite the match today. #FRAARG 4-2 pic.twitter.com/TLlOJBhmZJ

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 30, 2018