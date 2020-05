Estados Unidos (Rasainforma.com).- Luego de que Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, hiciera su aparición en público tras los rumores de su muerte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se alegró de que esté bien.

El tuit del magnate está acompañado de las fotografías del primer evento público al que asistió el líder comunista en tres semanas, desde que iniciaron los rumores de su muerte durante una cirugía.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020