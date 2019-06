Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Pocos días después de que se dio a conocer su fichaje con Monarcas Morelia, el delantero Fernando Aristeguieta compartió que no tuvo problemas en elegir al club mexicano para continuar su carrera, debido a que tuvo buenas referencias del club y de la capital michoacana.

“Cuando surgió el interés, cuando me hablaron de que existía esa posibilidad, uno lógicamente empieza a investigar un poco de cómo es el club, cómo están a nivel institucional, cómo están a nivel de camerino, de cómo es la ciudad, y todo lo que me han dicho, me convencieron muy rápido, así que muy contento (de llegar a Morelia”, respondió a los cuestionamientos de la prensa después del partido amistoso entre México y Venezuela en Atlanta.