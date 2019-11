Bolivia (Rasainforma.com).- La autoproclamada presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez habló sobre la situación de asilado en México del expresidente Evo Morales y apuntó “me dan pena los mexicanos”.

En entrevista para la cadena CNN, la opositora calificó de manera indirecta de socialista al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“A mi me dan mucha pena los mexicanos. De algo de lo que nosotros decidimos salir ellos quisieron entrar. Ojalá en México no pasen las situaciones tan desafortunadas que hemos pasado por reclamar el hecho a vivir en democracia y libertad, pero la decisión de los mexicanos fue esa: un socialista en el poder y ojalá que no tengan que lamentarlo como lo estamos lamentando”.

En el mismo tenor añadió que los socialistas utilizan mecanismo democráticos para ser elegidos y luego se aferran al poder y engañan a la gente.

Indicó que Evo Morales quiere hacerse pasar por víctima después de supuestamente haber orquestado un fraude en las pasadas elecciones del 20 de octubre.

Nueva presidenta

La opositora Jeanine Añez se autoproclamó presidenta de Bolivia la noche del pasado martes, esto tras la renuncia de Evo Morales.

Ante la ausencia de Morales y de la primera vicepresidente de la Cámara Alta de Bolivia, Jeanine Áñez, quien era vicepresidenta segunda del Senado, asumió el liderazgo. Con base en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, Áñez encabezó la sesión de la Asamblea Legislativa y ocupó el cargo.

Cabe señalar que se trató de un pronunciamiento inmediato, avalado por el Tribunal Constitucional. La ceremonia fue en el Legislativo que no contaba con quórum suficiente por la ausencia de los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), afines a Evo Morales.

En su discurso dijo que una de sus prioridades será devolver la paz al pueblo bolivariano. Además como mandataria interina tiene la encomienda de convocar lo más pronto posible a nuevas elecciones.

Por: Ariana Castelllanos/CA