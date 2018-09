Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Maluma se dijo afectado de que lo tachen de machista y que está cansado de recibir críticas por las letras de sus canciones, las cuales, añadió, en su mayoría no escribe.

“Estoy enamorado de cuatro babies / siempre me dan lo que quiero / chingan cuando yo les digo / ninguna me pone pero”, dice la letra del tema que desató la polémica pero que no es el único trabajo del colombiano que ha generado controversia.