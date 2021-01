Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ser michoacano es un motivo de orgullo para el torero Isaac Chacón, por ello busca poner en alto el nombre del estado de Michoacán en cualquier plaza en la que se presente, como ahora que participa en el certamen “México busca un torero”, en el que al ganador le darán la oportunidad de participar en una corrida en la Plaza México.

Luego de lograr avanzar a la segunda etapa del certamen y previo a su viaje a la Plaza San Marcos en Aguascalientes, el próximo viernes 22 de enero; el torero michoacano visitó las instalaciones de MiMorelia.com para platicar sobre las metas que tiene en este concurso y sobre su trayectoria, la cual comenzó en 1994 como novillero en el Palacio del Arte en Morelia y en el 2007 tuvo su primera alternancia en Zitácuaro, Michoacán.

¿Cómo fue que Isaac Chacón incursionó en el mundo de la fiesta brava?

Yo empecé muy niño, a los 13 años. Mi padre me llevaba a a corrida de toros; mi padre trabaja en un hotel y había un bar muy taurino, entonces me comenzó a llamar la atención, porque tenían fotos, cabezas de toros, me llamaba mucho la atención.

Mi debut como novillero en el Palacio del Arte fue un 31 de julio en 1994, lo recuerdo bien, fue una novillada, que éramos seis muchachos, lo anunciaron como “En busca de la gloria”, nos tocó triunfar en esa ocasión, hubo tres repeticiones consecutivas, ahí inició mi carrera de novillero.

Isaac, ¿Qué significa ser un torero michoacano?, ¿Lo ves como una responsabilidad representar a la entidad?

Ser michoacano es el motivo de orgullo que puedo tener como ser humano, yo soy orgullosamente moreliano y michoacano. En cualquier lugar que me presentó, siempre se refieren a mí como el de Morelia o el michoacano, orgullosamente, me he prometido que voy a poner muy en alto el nombre de Michoacán.

Es un gusto, es muy gratificante ser michoacano, estoy muy orgulloso de mis raíces, de esta tierra y gran estado.

¿Quién te dio esa “palmadita” o apoyo para iniciar en el toreo?

Yo no tengo ningún antecedente taurino, no tengo ni padre o familiar alguno que haya sido torero. Yo le atribuyó a que nací torero, pues de repente se dieron a dar las cosas; apoyo, solo de una persona y fue mi madre, que en paz descanse; fue la que más apoyo, pero de ahí para allá no he tenido representante, apoderado o padrino alguno.

¿Cómo ha sido abrirse paso sin ningún apadrinamiento?

Es complicado, pero satisfactorio porque a final de cuentas no le debes nada a nadie; solo te debes a la afición a esa situación personal de querer ser alguien en la vida.

¿Cómo defines al torero Isaac Chacón?

Es un torero clásico, pero hay una parte de valor, con un tema muy marcado de la ética, estética y de la patriótica.

¿Por qué participar en el proyecto “México busca un torero”?, ¿cómo es la dinámica?

Es un proyecto muy bueno, muy ambicioso, donde vas a mostrar tus tarjetas credenciales como torero. Es algo muy especial, para lo cual nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo, vamos paso a paso, aquí es ganando día a día.

Son a puerta cerrada, hay un jurado calificador, que califican todo; bueno, esperamos seguir avanzando.

¿Se ve Isaac Chacón como el torero que busca México?

Sería muy presuncioso andar diciendo algo así, porque siempre busca con hechos, no con palabras, ir conquistando las cosas que me he propuesto. En este momento, me encuentro bien, con mucha ilusión, con muchas ganas de seguir avanzando, y lo que tanto he dicho, poner muy en alto el nombre de Michoacán.

Los interesados pueden seguir la participación de Isaac Chacón en “México busca un torero”, en la página de Facebook “Tauro Plaza México”.

Por: Josimar Lara/SJS