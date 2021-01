Estado de México (Rasainforma.com).- Un grupo de personas bajaron a una joven por no usar cubrebocas en un camión en Metepec, Estado de México. En redes sociales la llamaron #LadyMeValeSuVida.

En el video, la mujer que graba el video le dice a la joven que se niega a usar cubrebocas. “Yo trabajo en un hospital, y no sabe todo lo que hay. ¡Bájese!”, dijo la mujer.

“No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora”, agregó la mujer que graba.

“Haga lo que quiera. Me vale su vida. Me vale, me vale, me vale…”, respondió la joven. Por esto, internautas la bautizaron como #LadyMeValeTuVida o como #LadyCubrebocas.

#LadyCubrebocasMetepec. Otra persona super inconsciente sin cubrebocas en el transporte público. 😡 pic.twitter.com/BN5tiicQk6 — Oscar Curiel (@OCuriel) January 7, 2021

Al final del video, la mujer se para de su lugar y comienza a agredir físicamente a la joven. Antes, ambas intercambiaron insultos.

Según Publimetro, el video se grabó la mañana de este 7 de enero. El audiovisual fue difundido por la página SéUno Noticias.

#DeNuestroInbox: Hola buen día, espero puedan apoyar a difundir un video de agresión en el transporte público, sucedió hoy por la mañana en el municipio de #Metepec, por causa de una mujer que subió al autobús si cubrebocas. pic.twitter.com/CDMZEauCPA — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) January 7, 2021

Desde el 18 de diciembre, el Estado de México y la CDMX han estado en semáforo rojo debido al alto número de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

El Estado de México, según cifras de la Secretaría de Salud estatal, ha confirmado 151 mil 455 casos y 19 mil 719 muertes por Covid-19.

Por: Salvador Gaytán/E