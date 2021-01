Argentina (MiMorelia.com).- Un médico argentino se hizo viral tras compartir en redes sociales que renunció a su guardia debido al poco interés de la gente por cuidarse del Covid-19.

El médico Marcelo Lemus, supuestamente laboraba en localidad de San José, en Argentina; ante la renuncia argumentó que estaba cansado de la falta de cuidados y del comportamiento imprudente de las personas que al no cuidarse propagan el virus.

Al parecer, es la primera vez que toma una decisión de tal magnitud y por motivos sociales.

“Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto. Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien (….). No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese conciencia me la banco y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina”, dijo el médico en un video.

Además de la inconformidad con la gente sobre el poco cuidado que siguen, también se dijo inconforme con las condiciones laborales en las que el personal médico opera en su localidad.

“Si la gente no toma conciencia propia, haga lo que haga el gobierno, esto va a ser un caos. Mientras los chicos se sigan juntando a montones (…), está comprobado que son los que propagan el virus entre la gente”, afirmó el hombre de 64 años.

En entrevista para un medio local argentino, el médico comentó los siguiente:

“Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo ‘mira cómo se cuidan’. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este”.

Por: Redacción/E