Morelia, Michoacán (MiMorelia..com).- En un conmovedor video publicado en las redes sociales, el médico español, Jesús Candel, conocido en redes sociales como @Spiriman hace un llamado urgente a la población del mundo entero a tomar las recomendaciones que hacen los gobiernos para evitar contagiarse de Coronavirus (Covid-19).

El médico en urgencias no puede contener el llanto durante una entrevista y externa lo preocupante que es la propagación del virus, por lo que también pide ayuda a los medios de comunicación para que continúen con la difusión de mensajes de prevención y medidas que deben tomar las personas.

“Estamos acojonados, no sé como decirlo más veces, no se como los medios de comunicación pueden ayudarnos, no tenemos materiales, nos limitan las mascarillas, tenemos personas mayores que cuidamos, es duro, es fuerte”, expresa el médico al tiempo que no puede contener el llanto.