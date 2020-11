Estados Unidos (Rasainforma.com).- Para crear conciencia sobre la importancia de las medidas sanitarias, a través de redes sociales, un médico publicó un video donde simula una intubación por Covid-19.

El doctor Kenneth Remy, investigador de la Universidad de Washington, difundió un video en donde simuló el proceso de intubación por el que pasan los pacientes que se agravan por el virus, el proceso dura alrededor de un minuto.

En las imágenes se puede apreciar cuando coloca un aparato con forma de tubo para facilitar la respiración del paciente, e hizo referencia al deseo de que no sea lo último que ningún enfermo llegue a ver.

Con el video, el médico resalta la importancia de llevar a cabo las medidas sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, como evitar reuniones, hacer uso del cubrebocas y el lavado frecuente de manos.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE

— Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020