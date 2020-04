Corea del Norte (MiMorelia.com).- Fuertes rumores apuntan que el líder norcoreano Kim Jong Un falleció, según una cadena de transmisión de Hong Kong y el medio estadounidense TMZ.

La subdirectora de HKSTV Hong Kong Satellite Televisión, Qin Feng, afirmó que Kim estaba muerto, citando a “una fuente sólida”.

Su publicación en la aplicación de mensajería china Weibo se ha compartido ampliamente en las redes sociales.

Chinese social media is awash with claims Kim Jong-Un has died; with Reuters reporting China has sent a specialist medical team to NK. Below, Qin Feng (秦楓), niece of former 🇨🇳 Foreign Minister & journo at HKSTV (HK Satellite TV) claimed in a deleted Weibo post that he has died. https://t.co/3fY9M0CQ04

— Jack Hazlewood (@JackHHazlewood) 24 de abril de 2020