Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de los medios de comunicación, la sociedad puede estar informada, generar su opinión e interpretación mediante las diferentes plataformas, aunado a que sin la prensa –impresa, televisiva o electrónica– no habría posibilidades de que la gente construyera su criterio en torno a los temas que más afectan a la población, destacó Ernesto Villanueva, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El medio de comunicación, al ser crítico e imparcial, genera en la sociedad credibilidad sobre los hechos que se informan en las diferentes plataformas con las que hacen llegar los sucesos del estado.

De acuerdo con el doctor en Comunicación Pública y abogado de la revista Proceso, el decreto publicado en Periódico Oficial del Gobierno del Estado sobre los Lineamientos Generales para el Registro en el Padrón de Medios de Comunicación permitirá disminuir la discrecionalidad y la opacidad sobre cómo se asignan las pautas de publicidad, pero también se promueve el derecho a saber, sin manipulaciones y con garantías en beneficio de la sociedad.

En entrevista con este diario, el columnista y comentarista de Telemundo, Univisión y CNN en Español dijo que fue una sorpresa positiva que el gobierno de Michoacán emitiera los lineamientos que desde hace mucho tiempo debieron ser publicados para que exista un mejor manejo de la información y así evitar beneficios, en lo que a publicidad se refiere, para unos cuantos.

¿Cuál es la importancia de la labor de los medios de comunicación en la sociedad?

–La importancia es que los medios son un instrumento esencial para que la sociedad tenga el derecho a la información, porque no toda la gente tiene ni puede establecer una comunicación directa con la autoridad que está al frente del gobierno, y es ahí donde la prensa, en sus diferentes plataformas, permite que la población cuente con todos los ángulos informativos. A través de los medios, las personas pueden generar su propia opinión y hasta la interpretación de los hechos o de la realidad.

Esto, sin duda, genera un pluralismo informativo; es decir, permite a la gente contar con diferentes posturas sobre los hechos de interés público para que forme su propio criterio sobre los temas que más afectan a la gente.

¿Los medios generan impacto en la sociedad?

–Sin duda; el impacto es muy grande, no podría cuantificarlo, pero sí son vitales en la formación de una opinión pública en la persona, es decir, forman lo que la gente piensa o considera; son, sin duda, una influencia significativa. Los medios tienen esa labor de señalar qué es de interés público y qué no. El papel es importante, pues sin los medios no habría posibilidades de que la gente forme un criterio, por eso es importante que haya diferentes plataformas –digitales, electrónicas o impresas– para que la sociedad decida con cuál de ellas puede tomar una mejor postura.

¿Cuál es su opinión sobre este nuevo marco para la selección de medios de comunicación?

–Este, en específico, ha sido uno de los temas que se han discutido muchos años atrás no sólo en México, sino a nivel internacional, pues con estos lineamientos, a mi juicio, se termina todo un panorama de discrecionalidad y opacidad sobre cómo el gobierno asignaba las pautas de publicidad, porque es una realidad que a algunos medios se les daba más y a otros menos. Y eso ha sido una crítica constante.

¿Por qué son tan importantes estos lineamientos para los medios en Michoacán?

–Porque después de muchos años desaparecerán las gacetillas, que sólo servían para disfrazar la información como publicidad para engañar al público, y ahora, con estos lineamientos, se indica que los contenidos deben estar separados o ser distintos a la información general. También se señalan criterios específicos; por ejemplo, cuál es el impacto de cada medio de comunicación en Michoacán y que los medios universitarios o comunitarios ahora recibirán el 7% del total de la publicidad estatal. Esta sola prescripción legal da respuesta a un reclamo histórico que sólo había sido considerado en los textos académicos y discutido en los círculos especializados.

¿Cuáles son esas ventajas políticas?

–Por ejemplo, las ventajas de no tener regulación, es decir, yo como gobierno de Michoacán le doy a un medio tanta cantidad que hable bien de mí o de las acciones que se realizan, y al que me ataca o me critica no le doy nada de publicidad. Es decir, a quien se porte bien sí, y a quien me cuestiona, nada. A mi juicio, la autoridad antepone el interés público sobre las ventajas políticas y los incentivos, que eran muchos.

¿Estos lineamientos terminan con la opacidad y manipulación de la información?

–Así es, pero también se convierten en un referente y en un instrumento histórico que tiene que ser replicado por los demás estados del país, así como por el propio gobierno de la República, y si pudiera ser, hasta en América Latina, porque no se había visto.

El dato El investigador titular C de tiempo completo de la UNAM destacó que el propio Decreto establece la existencia de un registro público, el cual garantizará que la discrecionalidad se reduzca y que los medios de comunicación tengan certeza para ser beneficiarios de la publicidad oficial. También se promueve el derecho a saber sin manipulaciones, con garantías en beneficio de la sociedad, y deja de lado los criterios individuales o ventajas políticas.

“Los medios de comunicación ayudan a comprender la inmediatez de los hechos, a observar y analizar de manera más profunda los panoramas

del mundo”

Algunos de los lineamientos normativos:

• Promover una cultura por el medio ambiente

• Salvaguardar datos personales y datos personales sensibles cuando la difusión de estos comprometa la integridad o patrimonial de las personas

• Considerar el lenguaje incluyente

• Erradicar el lenguaje sexista

• Evitar la propagación de noticias falsas

• Evitar hacer apología del delito, así como prácticas informativas que revictimicen a las personas, por ejemplo mediante la difusión de fotografías o de videos explícitos donde se muestran cuerpos sin vida o huellas de violencia

• Si su zona de influencia tiene presencia de grupos étnicos, realizar publicaciones, además de en español, en idiomas de grupos originarios

• Visitas y tipo de cobertura geográfica

• Número de visitas diarias

• Tipo de cobertura: aire, cable, satélite y web

• Perfil del lector: sexo, hombre/mujer, ocupación, escolaridad, edad o población, entre otros

• Circulación y cobertura geográfica

• Circulación certificada vigente por una empresa calificadora

Por: Guadalupe Martínez/CA