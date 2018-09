Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Manuel Hinojosa Pérez consideró que en el 40 por ciento de los casos de militantes acusados de traicionar los estatutos internos no podrán ser expulsados pese a que ya se encuentra sesionando la comisión de orden.

Dijo que la principal acusación en estos casos es la de promover el coro a favor de otros candidatos por lo que, en algunos casos es un tema difícil de comprobar con documentos “en ocasiones es sólo que quieren dañar directamente a alguien y recibimos la documentación, pero no significa que ello no refiere que se hable de una expulsión inmediata”.

Añadió que este sábado por la tarde continuaría la sesión de la comisión para dar cause a cada una de las denuncias que fueron recibidas aunque insistió que a pesar de tener la certeza de las malas conductas de algunos señalados no en todos procederá la expulsión.

“Las instancias legales no nos dan la facultad de decir a quién queremos y a quien no y las razones, legalmente por derechos políticos no podemos hacerlo aunque sepamos que hubo un acto fuera de norma”, reiteró.