No puedo con tanto orgullo y al mismo tiempo, ternura y amor con mi traje típico. Esta muñequita Lele, que hoy en día es reconocida a nivel mundial por las personas como algo que representa nuestra cultura y tradiciones, género muchas sonrisas ayer en la presentación, por ser algo original y diferente a lo que comúnmente vemos. Lele significa Bebé en Otomi, también fue nombrada patrimonio cultural. Algunas piezas de mi traje son hechas a mano por artesanas en Querétaro, y el resto fue hecho por el diseñador Tony Verduzco de Colima. . I was very excited wearing my national custome, it generated smiles and good impressions to the audience. Lele Doll is a traditional toy for the indigenous people in Mexico. It was named as cultural patrimony, and also it represents our handcrafts and traditions. Some parts of it were made by indigenous in Queretaro and the rest by Tony Verduzco from Colima. Through this doll we want to preserve the magic, tenderness and innocence of childhood. My national gift and my gifts for the miss international delegates are also a Lele Doll💜. . Gracias @moranmariela y @gobiernoqueretaro por su apoyo. Por supuesto también gracias al diseñador @Tonyverduzco 💜💜 #missinternational2019 #59thmissinternational #purpleribbon #cheerallwomen #nationalcustome #missinternationalmexico