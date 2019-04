Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La escritora mexicana Libia Brenda, anunció su nominación en la categoría de “Mejor Trabajo Relacionado” en los Premios Hugo, considerados los más importantes del mundo otorgados a la obras de los géneros de ciencia ficción y fantasía.

Lidia Brenda ha hecho historia al ser la primer mujer mexicana en ser nominada en estos galardones.

Este nominación se debe a el proyecto The Mexicanx Inititative, con la obra The Mexicanx Inititative Experience at Worldcon 76, una antología de la cual ella fungió como editora general, con el apoyo de Julia Ríos, Pablo Defendini y John Picacio.

Alegría inmensa: https://t.co/gmMVJdMlyC quedó finalista a los #HugoAwards en Best Related Work (Mejor Obra Afín de Cf y Fant) y, por lo tanto, la antología que hicimos para la Worldcon 76. Es un GRAN honor compartir esta nominación con @JohnPicacio @omgjulia y @pablod ❤️✨🥰 pic.twitter.com/cPP6Kvdcdt — Libia Brenda (@tuitlibiesco) April 2, 2019

Entre los reconocimientos otorgados por los Premios Hugo hay exponentes del género tan importantes como George R. R. Martin y Neil Gaiman en el rubro de novela a finales del siglo XX.

Ella será la segunda mexicana en ser nominada a estos premios, ya que el primero fue Guillermo del Toro por El Laberinto del Fauno (género “Dramatic Presentation, Long Form/Script”), sin embargo no deja de ser importante al ser la primera mujer en ser reconocida por este merito.

Mil felicitaciones a usted… Que tremendo logro y que orgullo. https://t.co/umgVpzfg15 — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 5, 2019

Los Premios Hugo 2019 serán entregados días después de la finalización de la Worldcon 2019, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos, en agosto de este año.

ZM