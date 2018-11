Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de los severos incendios que azotan el norte de California y que provocaron el desplazamiento de pobladores y muerte de varias personas, la solidaridad no se ha hecho esperar, prueba de ello es un mexicano quien viajó desde lejos para brindar comida a los refugiados.

Se trata de José Uriarte, quien manejó con su food truck hasta el estacionamiento de una tienda de autoservicio, donde hay cientos de personas que tuvieron que salir de sus hogares para huir del fuego.

El Diario de Nueva York informó que José donó en un día 300 comidas en el refugio Chico Elks Lodge y en otros días ha obsequiado comida a quienes trabajan para sofocar el voraz incendio, catalogado como el más letal en California.

Al respecto, Uriarte comentó “Solo soy propietario de un pequeño negocio, pero veo gente afectada y les doy lo que tengo, 10 o 15 burritos. Es lo menos que puedo hacer”.

Jose Uriarte, owner of Gordo Burrito, pulled his truck up to an evacuation shelter in Chico and started handing out plates of tacos and tamales. #campfire pic.twitter.com/QL8KLFOK7f

— Ted Land (@TedLandK5) 11 de noviembre de 2018