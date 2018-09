México, en bancarrota: Andrés Manuel López Obrador

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El próximo presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, dijo que posiblemente no se podrá cumplir todo lo que se está demandando por la situación financiera por la que atraviesa México.

De acuerdo a Expansión, el futuro mandatario reconoció que “por la situación de bancarrota en que se encuentra el país que no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero que quede claro: sí vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña“.

Lo anterior mencionó ante simpatizantes en la ciudad de Tepic, Nayarit, en donde se encontraba con su gira de agradecimiento tras su triunfo en las pasadas elecciones.

En este sentido, AMLO señaló que “suele pasar que se ofrecen cosas durante la campaña y luego cuando ya se llega al gobierno, se olvidan. Yo vengo a decirles que nosotros no vamos a actuar así”.

Por otro lado, el futuro presidente aseveró que su gobierno actuará con responsabilidad en el gasto.

También reiteró que no habrá mayor endeudamiento público y prometió respetar la autonomía del Banco de México.

“Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación… que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”.

