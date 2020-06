«Lo que se dio a conocer ayer sobre el número de fallecidos por la pandemia, esto generó preocupación en el país porque pasó de 500 fallecidos de un día a otro a mil fallecidos; ayer de acuerdo a esta información fue el día con más fallecidos; quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentando con anterioridad y no se habían registrado o no se habían dictaminado y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas», dijo.

Aunque en la misma conferencia del miércoles Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo dijo, el presidente agregó que «eso lo quiero dejar muy claro, eso lo explicó el doctor López-Gatell por la tarde, pero es importante que se sepa; ayer hubo menos fallecidos que los mil registrados«.

Expresó que esto lo hace para que «no nos alarmemos, para que se conozca la realidad, para aclarar las cosas; desde luego no se trata de relajar la disciplina, se trata de seguirnos cuidando, manteniendo sana distancia y quedándonos en casa; pero que también no hay psicosis, no haya terror; que al mismo tiempo no hagamos caso al amarillismo».

Redacción/rmr