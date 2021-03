Alemania (MiMorelia.com).- La cinta mexicana Una película de policías obtuvo el Oso de Plata por el trabajo de edición en el Festival Internacional de Cine de Berlín (la Berlinale).

Yibrán Asuad fue el encargado de editar la cinta dirigida por Alonso Ruizpalacios y producida por No Ficción.

The Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution goes to Yibrán Asuad for his editing in «A Cop Movie» (Una película de policías). #Berlinale pic.twitter.com/f5Cx3OtIqO

— Berlinale (@berlinale) March 5, 2021