Ciudad de México (MiMorelia.com).- “México lindo y querido” es la canción más mamo… de la historia, aseguró Pedrito Sola mientras se transmitía en vivo Ventaneando.

Todo pasó luego de que Belinda dio una entrevista para el programa de espectáculos y cantó el tema, momentos después al terminarla, Daniel Bisogno le pidió a Pedrito Sola que hiciera lo mismo, pero éste se negó.

-“Pedro José Sola Murillo, cántanos ‘México, Lindo y Querido’ tú también”, dijo Bisogno. -“Fíjate que esa canción de ‘México, Lindo y Querido’ me parece la canción más mamo… de la historia”, le respondió Pedrito Sola.

Pero la cosa no paró ahí, pues Pedrito le echó más leña: “Mira yo en donde me muera ahí que me incineren y se acabó… Como los italianos salen y cantan Lucia di Lammermoor, los españoles cantan sevillanas, ahora resulta que los mexicanos quieren que salgamos a cantar ‘México, lindo y querido’, no pues, ¿de verdad?”.

Te dejamos el momento aquí:

Por: Redacción/R