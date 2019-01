Morelia, Michoacán (Boletín).- Con el propósito de regalar sonrisas a niños y niñas de los municipios de Morelia y Madero, la Unión de Mezcaleros de Michoacán organizó el Primer Juguetón Mezcalero, en donde espera reunir más de mil juguetes que serán repartidos los próximos 5 y 6 de enero.

El presidente de la Unión, Crescenciano Ayala Téllez, destacó que la iniciativa se realiza a propósito del Día de Reyes, y que los juguetes recaudados serán entregados entre los menores que viven en las localidades de Tumbisca y Etúcuaro, en donde existen condiciones de marginación.

“Invitamos a participar a todos los productores de mezcal, empresarios y a la población en general, donando juguetes nuevos o usados que se encuentran en buen estado, que no sean bélicos y que no usen baterías, para llevarles sonrisas a los niños y niñas más desprotegidos”, manifestó Ayala Téllez.

Los interesados en participar pueden llevar sus juguetes hasta el viernes 4 de enero a los centros de acopio ubicados en Av. Décima No. 5 en la colonia Jardines de Guadalupe, Av. Universidad No. 1146 en el fraccionamiento Villa Universidad, Hacienda del Molino No. 88 en la colonia 5 de diciembre, y en Lago de Chapala No. 246 interior 1 en la colonia Ventura Puente.