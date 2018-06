India (MiMorelia.com/Redacción).- Un joven indio, fanático del jugador argentino Leonel Messi, se quitó la vida luego de que la selección albiceleste perdiera 3-0 ante Croacia en el mundial de Rusia 2018

De acuerdo con el diario Hindustan Times, el hombre identificado como Dinu Alex, de 30 años y residente del estado de Kerala, dejó su residencia el día viernes, visiblemente angustiado y triste por el mal desempeño de su futbolista predilecto, Messi.

Al parecer habría dejado una nota en la que decía “Ya no queda nada para mí en este mundo. Me voy. Mi dios del futbol me decepcionó. Nadie es responsable por mi muerte”.

Al inicio la familia pensó que se trataba de una broma, sin embargo al ver que no volvía se preocuparon y pidieron el auxilio de las autoridades. Dos días después hallaron su cuerpo en un río.

La policía manifestó al mencionado periódico “Lo entregaremos a la familia tras la autopsia. Parece un caso de suicidio“.

Con información de Infobae

AC