«Hola!! Perdón por hacer esto, pero mi familia me obliga. Por favor cuídenla mucho a la bb ya que yo no podré. Por favor denle amor, mucho amor… Nació el día 29 de octubre de 2019. Yo sé que esto no tiene ningún perdón, pero tengo que hacerlo con todo el dolor de mi corazón. Cuídenla por favor. Ya que yo no tengo el valor para hacerlo».