Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Mia Khalifa, empresaria libanesa-estadounidense, denunció a través de Twitter que fue abusada por un fotógrafo para el que accedió realizar una sesión de fotos. En ese entonces, ya había trabajado en el cine para adultos y deseaba que alejarse de ello.

La famosa asegura que fue engañada por el ejecutivo de Bang Bros, Jordan Sibbs. Él le presentó al fotógrafo y le prometió que este laboraba en la revista Vogue.

Según su testimonio, al llegar a la cita, el fotógrafo le hizo posar en ropa interior y con réplicas de armas mientras ella solo seguía órdenes.

Khalifa indicó que el fotografo le dijo que subiera a la terraza y se colocara un hiyab junto a las réplicas de rifles automáticos. Luego, le pidió que se desnudara. “Me dijo que me quitara el yihab y la ropa interior y que posara contra una pared”, continuó.

La empresaria pidió que la comprendan, pues pese a que hizo cine para adultos, sintió mucho miedo. “Mi corazón comenzó a acelerarse. Sé que podría ser fácil para ustedes decir ‘tuviste sexo en cámara, ¿cuál es el problema?’. Pero deben comprender el nivel de miedo que tiene una mujer cuando se siente impotente”, agregó.

Asegura que el fotógrafo abusó de ella al acercarse y tocarle su cuerpo. Incluso, contó que este pasó sus manos por sus senos y le dijo que eran bonitos. ”Me sentí barata, menospreciada e indefensa”, se lee en hilo de la cuenta de Twitter de Mia Khalifa.

Muchos usuarios se mostraron en contra del abuso que sufrió la actriz y convirtieron en tendencia el hashtag #JusticiaporMiaKhalifa.

I’ve never spoken about this because I was made to feel as though I couldn’t tell my story without being derided by the general public.

I feel safe now, and I also feel the need to unload some things that have haunted me during my brief stint in the industry.

— Mia K. (@miakhalifa) June 24, 2020