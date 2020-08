Estados Unidos (MiMorelia.com).- El domingo pasado la famosa Mia Khalifa, emprendió una campaña para ayudar a las víctimas de la explosión de Beirut, en Líbano, la exactriz puso en venta sus conocidas gafas.

Khalifa escribió en la publicación de la venta, que los lentes estaban “usados y abusados (…) los lentes son el mejor accesorio, los firmaré (si quieres) y me tomaré una última polaroid antes de enviarlas a su nuevo hogar”.

Cabe mencionar que, Mia Khalifa nació en el Líbano, por ello, tomó una actitud empática respecto a la situación que atraviesan sus connacionales después de la explosión del pasado 4 de agosto, donde murieron 160 personas y hasta el momento hay más de 6 mil heridos.

La oferta para adquirir los lentes, hasta el domingo ascendió a los 50 mil 700 dólares, los cuales irán en su totalidad para apoyar a la causa benéfica antes mencionada, sin embargo hasta hace unas horas, la subasta estaba en 99 mil 600 doláres.

What’s the world record for most expensive pair of glasses ever sold? @GWR pic.twitter.com/rvvdJeIVlW

— Mia K. (@miakhalifa) August 9, 2020