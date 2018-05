Michel Platini reveló “amaño” en Mundial de Francia 1998

Francia (Rasadeportes.com).- El expresidente de la UEFA, Michel Platini, dio a conocer en una entrevista concedida al programa de radio francés “Stade Bleu” el “amaño” que existió en el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018.

Platini, en ese entonces copresidente del comité organizador del Mundial hace 20 años, se confesó al decir que: “Cuando organizamos el calendario, si nosotros (Francia) terminábamos primeros y Brasil también, no podíamos encontrarnos hasta la Final”.

“Estamos en casa, hay que disfrutar de las cosas, no nos vamos a molestar durante seis años en organizar la Copa del Mundo si no podemos hacer pequeños amaños. ¿Ustedes piensan que los otros no lo hicieron en las otras copas del Mundo?”, aseveró el ex futbolista.

“Una final entre Francia y Brasil era el sueño de todo el mundo”, comentó Platini. El amaño consistió en colocar de forma exprés y como cabezas de grupo tanto a Francia como a Brasil de los Grupos C y A respectivamente, de manera que se pudieran ver las caras hasta la final.

Michel Platini actualmente está suspendido de cualquier actividad relacionada con el futbol por el escándalo de corrupción de la FIFA dado a conocer en 2015, donde el francés recibió 1.8 MDE de forma ilícita por parte de Josep Blatter, cabecilla de toda esta ola de delitos.

En aquella final de 1998, Francia se proclamó campeón del mundo por primera vez en su historia al vencer a Brasil 3-0 con doblete de Zinedine Zidane y otro gol de Emmanuel Petit.

ZM