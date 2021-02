Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó este sábado los Lineamientos Generales para la Realización de Debates Públicos de Manera Presencial o en Línea de las y los candidatos a la gubernatura del estado para el proceso electoral ordinario local 2020-2021.

Establecen que el Consejo General a través de la Comisión Temporal de Debates del IEM organizará y promoverá dos debates obligatorios entre las y los candidatos a la gubernatura, mismos que no podrán durar más de 150 minutos (cada uno) y deberán llevarse a cabo antes del 17 de mayo, 20 días antes de la jornada electoral prevista para el 6 de junio.

Los debates «son los actos públicos por los cuales las y los candidatos a un mismo cargo de elección popular, exponen y confrontan entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, con la finalidad de que la ciudadanía conozca y valore sus perfiles, propuestas de gobierno, de gestión parlamentaria, proyectos y planteamientos políticos, en un marco de orden, igualdad y respeto».

En el contexto de la pandemia por el Covid-19, y con la finalidad de evitar la propagación del virus, deberán observarse los siguientes protocolos sanitarios:

• Tomar la temperatura de los asistentes y participantes.

• El uso obligatorio de cubrebocas.

• Sana distancia entre los participantes y asistentes.

• Evitar que ingresen con algún síntoma.

• Espacios con buena ventilación antes del inicio del debate.

• Número reducido de personas en el recinto.

Puntualiza que en caso de que algún participante al debate, o varios, se encuentren con la enfermedad o portador de Covid-19, no se suspendería el debate, siempre y cuando participen al menos dos. En el supuesto que la persona sea asintomática o se encuentre en posibilidades de debatir, se deberá procurar la participación en línea mediante alguna de las plataformas que las y los organizadores propongan para facilitar que su participación no sea cancelada.

Los debates se desarrollarán dentro de territorio michoacano, en el lugar que libremente determine la o el organizador, deberá ser neutral para garantizar la equidad de la contienda, fomentando la participación de universidades e instituciones académicas como sedes.

Además, el lugar no debe tener vínculos con las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, partidistas ni religiosos; y, deberá reunir las condiciones de seguridad, donde se contemplen la sana distancia y medidas de sanidad que resulten necesarias, y se procurará que cuente con áreas de acceso limitado al mínimo indispensable para el desarrollo del debate.

Las reglas establecidas son las siguientes:

I. Prevalecerán el orden, respeto y la cordialidad entre las y los candidatos.

II. Se respetará el orden de las intervenciones de cada candidata y candidato previamente sorteados; deberá usar el cubrebocas en todo momento y se lo podrán retirar cuando inicie su participación e intervención, debiendo colocárselo de nuevo inmediatamente al concluir su participación o intervención.

III. Ninguno de los participantes podrá declararse triunfador o triunfadora del debate durante el evento.

IV. No se permitirá que persona alguna entregue tarjetas, documentos o materiales de ninguna especie a las y los candidatos durante el desarrollo del debate.

V. Las y los participantes durante el desarrollo del debate no podrán:

a) Portar símbolos religiosos ni racistas, ni cualquier otro inapropiado

b) Proferir palabras o señas obscenas, agredirse, hacer alusiones a la vida íntima de los demás contendientes o del auditorio; si esto ocurriese, la persona moderadora llamará al orden, y si la candidata o el candidato que incurriera en la falta no atendiera el llamado perderá su turno, se le privará del sonido y se pasará inmediatamente con la o el siguiente participante.

La autoridad competente podrá sancionar las faltas en las que incurra alguna candidata o candidato a través del procedimiento de responsabilidad correspondiente al partido político al que pertenezca dicho actor, así como al propio infractor.

VI. Para los debates en línea:

a) Las y los candidatos tendrán que conectarse con 15 minutos de anticipación a la hora estipulada para el comienzo del debate, con la finalidad de hacer las pruebas necesarias y así evitar complicaciones.

b) Podrán realizar la conexión mediante algún dispositivo móvil.

(Computadora portátil, tablet o teléfono) siempre y cuando no se encuentre en movimiento o en el interior de un vehículo; es decir, deberá estar en un lugar fijo.

c) El micrófono de las y los candidatos participantes solo estará disponible durante su tiempo de participación, el tiempo que no le corresponda estará silenciado.

d) Dado el caso, que por cualquier motivo durante la intervención algún participante se le pierda la conexión del video o el audio, la o el moderador podrá dar un tiempo considerable para restablecerla, en caso de ocurrir, se podrá dar el turno al siguiente candidato de acuerdo al orden del sorteo y reponer el espacio posteriormente.

e) Si un candidato por cualquier razón pierde la conexión mientras no sea su turno y no logra restablecer su conexión antes de su participación, se podrá dar el turno al siguiente candidato de acuerdo con el orden del sorteo y reponer el espacio posteriormente.

f) En caso de que una o un participante pierda su conexión mientras no esté en uso de voz y logre restablecer su conexión a tiempo para su participación podrá hacer uso de ésta.

Por: Sayra Casillas/rmr