Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán la informalidad se ha convertido en el principal nicho de ocupación laboral, ya que desde el 2012 hay un deterioro estructural del mercado de trabajo, expuso el coordinador de proyectos estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán, Heliodoro Gil Corona, al presentar ante medios de comunicación su estudio Deterioro del Trabajo Formal e Informal de Michoacán.

En el análisis que hace sobre la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el período de enero-septiembre de 2019, el economista explica que en promedio 7 de cada 10 trabajadores son informales y apenas 3 corresponden a la ocupación formal, lo que significa que “aumenta el monto de trabajadores que ganan poco y disminuye la cantidad de empleados que ganan mucho, tanto en la ocupación formal como informal”.

Gil Corona expuso que la informalidad laboral en Michoacán se ve reflejada en sectores claves, como las actividades de los servicios que creció de 46.2 a 47.7 por ciento de 2018 a 2019, en el comercio subió de 18.7 a 20.2% y en la rama vinculada al turismo incrementó de 7.8 a 8.9 por ciento.

Explicó que aunque de 2018 a 2019 la ocupación formal pasó de 29.8% a 30.5 por ciento y la ocupación informal apenas disminuyó de 70.2 a 69.5 por ciento de la población ocupada en la entidad, en los valores absolutos predomina la informalidad.

“La informalidad laboral experimenta un incremento de 18 mil 588 puesto de trabajo, cuyo nivel pasa de un millón 397 mil 629 a un millón 416 mil 217, en el período de 2018 a 2019”, mencionó.

De acuerdo a las cifras reportadas en 2018 y 2019, Michoacán se coloca en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a informalidad laboral, señaló el miembro del Colegio de Economistas del Estado.

El especialista puntualizó que, aunque los trabajadores que no están en la formalidad laboral dejan de aportar ingresos a la hacienda estatal con no pagar impuestos, pero también sufren de no tener seguro social, primas por antigüedad laboral, vacaciones remuneradas, aguinaldos, créditos para vivienda y fondos para el retiro.

Heliodoro Gil Corona manifestó que el retroceso de la actividad económica estatal de 2019, debido a la escasa inversión pública y privada, contribuyó a la precarización del mercado estatal durante este año.

