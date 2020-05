Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera formal, siete gobernadores del país pedirán a la Secretaría de Hacienda federal transferir los recursos económicos que se han invertido de manera extraordinaria para atender la pandemia por el Covid-19. En Michoacán, lo que se solicitará como reintegro serán mil 730 millones de pesos que se han aplicado en la compra de insumos y materiales médicos.

Así fue dado a conocer por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo durante la conferencia de prensa que se ofreció a los medios de comunicación, en la que estuvieron presentes seis de los siete mandatarios estatales que acudieron al estado, después de la reunión interinstitucional Covid-19 «Resistir en Unidad, Nuestra Mayor Fortaleza».

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, no estuvo presente en la reunión y en su lugar, acudió un representante de esa entidad.

Los gobernadores recordaron que hace unos días sostuvieron una videoconferencia con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez​ y una cantidad importante de mandatarios estatales de diferentes fuerzas políticas en México, hicieron la misma petición y exigencia de que regresen los recursos económicos que fueron aportados por la entidades para enfrentar la pandemia.

La determinación fue tomada por los gobernadores, porque las entidades actualmente se «asfixian» económicamente, pero externaron que por encima de cualquier otro criterio, está la salud de la población de las entidades de Michoacán, Nuevo León, Colima, Jalisco, Tamaulipas y Durango.

En su intervención, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que en su entidad se han destinado mil 800 millones de pesos para atender la pandemia del coronavirus y los cuales se requieren de manera extraordinaria para que no haya más brotes de casos positivos, y por tanto, habría más pacientes en los hospitales.

Para el también conocido como «Bronco», fue un error grave el hecho de que las autoridades federales anunciaron la repartir de algunos negocios y actividades en el país mediante un semáforo, porque se presentarán complicaciones mayores debido a que no todas las entidades están en las mismas condiciones para que estén abiertos los comercios. «Se debe privilegiar la salud que es lo que ahorita nos está afectando», dijo.

El mandatario estatal, Aureoles Conejo informó que en próximos días van a presentar de manera legal al titular de Hacienda que se manden los recursos económicos que las entidades han invertido de manera extraordinaria, por ejemplo, anticipó que sólo para Michoacán se requieren mil 730 millones de pesos aplicados en materiales básicos e insumos médicos enviados a los hospitales, así como para el personal de salud.

«No nos juntamos para estar en contra de alguien, sino para encontrar soluciones, pero el gobierno federal no se deja y así no podemos ayudarlo. No hay interés anda en otra cosa», externó.

Los mandatarios coincidieron en que los estados deben hacer «malabares» para poder resistir la crisis económica y de salud por la pandemia.

De igual manera, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recordó que en su entidad se tuvieron que reencausar sus presupuestos para atender la problemática causado generada por la pandemia.

Incluso, dijo que fueron cancelados en su entidad muchos proyectos productivos estatales que tenían previstos para beneficio de la gente, pero, esto no ha sucedido dijo, por parte del gobierno federal pues continúan en proceso algunos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, entre otros.

También, los mandatarios acordaron que en conjunto suman 30 millones de estudiantes los que no iniciarán las clases presenciales y concluir el ciclo escolar 2019-2020 desde los hogares, y en dónde no haya internet, dijeron que buscarán un mecanismo que les permita no estar en desventaja.

Aunado, a manifestar que estos siete estados manifiestan estar en desacuerdo con la Federación por la cancelación de convenios, entre ellos, el Servicio Nacional del Empleo.

Por: Guadalupe Martínez/SJS