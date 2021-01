Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán concluyó en su totalidad la vacunación contra Covid-19 a personal de salud de los siete Hospitales Rurales del Programa IMSS-BIENESTAR de la entidad.

Dichos hospitales están asentados en Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Huetamo, Paracho, Tuxpan y Villamar.

Al mismo tiempo, en los ocho nosocomios correspondientes al Régimen Ordinario se tiene un avance del 98.21 por ciento.

Se trata del Hospital General Regional (HGR) No. 1 y Hospital General de Zona (HGZ) No. 83, en Morelia; el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2, en Zacapu; HGZ No. 4, en Zamora; Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7, en La Piedad; HGZ No. 8, en Uruapan; HGSZ/MF No. 9, en Apatzingán, y el HGZ/MF No. 12, en Lázaro Cárdenas.

