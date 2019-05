Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un millón 286 mil 300 mujeres michoacanas de 15 años en adelante son madres de familia. El 27% son jefas de familia, ya que de cada diez hogares en la entidad tres son encabezados por una mujer.

Según información del Consejo Estatal de Población (Coespo), la edad promedio de las jefas de familia en la entidad es de 53.6 años, mientras que la de los jefes de familia es de 47.1 años, y en todas las entidades federativas es mayor la edad de las mujeres que encabezan un hogar. Las mayores diferencias se registran en los estados de Aguascalientes, Baja California y Michoacán, con un margen de 8, 6.7 y 6.5 puntos porcentuales, respectivamente.

En el contexto del Día de la Madres, las cifras que proporcionó a MiMorelia el Coespo, indican que en 2017 se registró que el 33% de los hogares estaba conformado por mujeres de 54 y 60 años al cuidado de sus nietos, ya que la hija debía trabajar en empleos donde la jornada rebasaba las ocho horas diarias o, incluso, mantenían dobles trabajos para llevar sustento económico a sus hogares.

De acuerdo con la titular del Coespo, Elizabeth Juárez Cordero, el hecho de que en la actualidad las mujeres se hagan cargo del hogar es un fenómeno atribuible a los cambios sociales de los últimos 28 años, toda vez que antes la mujer realizaba exclusivamente tareas domésticas; mientras que en la actualidad, la redefinición de las estructuras familiares obligó a las madres a salir a trabajar, criar a sus hijos sin la necesidad de tener una pareja y hacerse cargo económicamente del mantenimiento del hogar.

Embarazos en adolescentes, al alza

Una de las cifras que enciende los focos de alerta en el estado la proporcionó el Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2014, la cual no ha variado, estriba en la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en Michoacán, que alcanzó los 83 nacimientos por cada mil mujeres, es decir, la tasa más alta en los últimos ocho años, ya que en 2012 fue de 81.6 y en 2018 de 79.3.

La misma dependencia destacó que durante 2016, el 0.42% de los embarazos en la entidad fueron en mujeres menores de 15 años y el 20% en adolescentes de 15 a 19 años, lo cual indica que el 20.42% del total de nacimientos corresponde a madres menores de 20 años de edad que todavía no han alcanzado el desarrollo biológico completo para ser madre, y en la mayoría de los casos no han terminado una carrera universitaria; además, no cuentan con un empleo que les permita solventar sus necesidades de manera independiente.

Ante la falta de información de la Secretaría de Salud de Michoacán –la titular del área de Prensa, Patricia Padrón, no quiso proporcionarla– no se obtuvieron datos actualizados sobre el embarazo adolescente en Michoacán; sin embargo, notas periodísticas de 2018 indican que de cada diez adolescentes tres se embarazan, mientras que durante el primer trimestre en 2017 se registraron más de tres mil embarazos en menores de 15 a 19 años de edad.

Según el Coespo, existen cuatro municipios considerados de muy alta prioridad en la prevención del embarazo adolescente: Apatzingán, con una Tasa Global de Fecundidad Adolescente (TFA) de 100.65; Zamora, con 95.48; Uruapan, con 94.64, y Morelia, con 79.10.

Michoacán entre los primeros lugares por muerte materna

Información del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) con fecha de actualización hasta la semana epidemiológica número 16 de este año posiciona a Michoacán en el lugar número seis a nivel nacional en cuanto a defunciones maternas, con 14, de las cuales diez se presentaron en la SSM, una en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otra en un hospital particular y las dos restantes fueron por falta de atención médica.

El informe destaca que las causas son enfermedad del sistema respiratorio, aborto, hemorragia obstétrica o complicaciones en el embarazo.

Las entidades con más defunciones maternas son Estado de México (21), Jalisco (17), Chiapas (17), Veracruz (15), Guerrero y Michoacán (14), que en conjunto suman el 41.5% de las defunciones registradas.

En tanto, en la semana epidemiológica 51 de 2018 Michoacán ocupó los primeros lugares en cuanto a muertes maternas, con 30 casos; en 2017 registró 25 muertes; en 2016 fueron 23; mientras que 2012 fue el año que registró más casos, con un total de 50. La Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 29.9 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.

Atención a las madres jefas de familia, una deuda histórica en Michoacán

La socióloga y antropóloga social de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus Morelia, Marcela Morales Magaña, en entrevista para MiMorelia, consideró que las acciones implementadas por las autoridades de Michoacán para disminuir los rezagos económicos, sociales y laborales de las madres, han sido insuficientes y sin un impacto real, ya que la mayoría de las mujeres sigue sin recibir atención médica durante el embarazo o son víctimas de violencia ginecológica y ginecobstétrica.

La investigadora destacó que, además, el modelo económico actual en Michoacán no permite que haya una persona en casa para hacerse cargo del hogar y, al mismo tiempo, de los hijos, como sucedía en otras épocas, toda vez que ante la precarización en todos los ámbitos la gente tiene que trabajar para sobrevivir.

Indicó que existen datos alarmantes, toda vez que asociaciones civiles a nivel nacional posicionan a Michoacán en el octavo lugar con el mayor número de embarazos en mujeres de 15 a 20 años por violencia sexual, que se genera sobre todo en las comunidades indígenas o las más alejadas de las cabeceras municipales, por lo cual urge al gobierno a establecer políticas públicas integrales para que las mujeres reciban atención médica durante el embarazo, no vivan en violencia y que se lleven a cabo los cambios en la legislación para que la maternidad sea una elección con la intención de que las mujeres decidan en qué momento ser madres.

Nacimientos en Michoacán

Debido a que la SSM no proporcionó información más reciente no se pudieron hacer comparativos sobre el número de nacimientos; sin embargo, la última Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en 2011 se registraron 111 mil 362; en 2012, 2013 y 2014 la cifra se mantuvo en alrededor de 104 mil 885 recién nacidos, pero en 2015 y 2016 disminuyó a 98 mil 543, y en 2017 la cifra fue menor, con 89 mil 458 nacimientos.

Datos del Inegi correspondientes a 2016 señalan que Morelia es el municipio con el mayor número de recién nacidos, con 13 mil 571; le siguen Uruapan, con 6 mil 912; Zamora, con cuatro mil 200; Lázaro Cárdenas, 3 mil 780, y Zitácuaro, con tres mil 674 nacimientos ese año.

Por otra parte, en el sector de las madres solteras, las de 15 a 19 años de edad son las que registran el mayor número de nacimientos, con 25 mil 670 bebés; seguidas por las de 20 a 24 años, con dos mil 774 recién nacidos. Las que se encuentran en unión libre y tienen entre 20 y 24 años son la que registran la mayor cifra, con 14 mil 739 nacimientos; las de 15 a 19 años, 11 mil 181, y las de 25 a 29 años, un total de 9 mil 992 nacimientos.

«Hay una gran deuda de los gobernantes con las mujeres que trabajan, estudian y, a su vez, cuidan a sus hijos; algunas, incluso, se encargan de sus padres sin recibir más apoyos o una mejor atención para mejorar su calidad de vida, por eso es urgente que haya políticas públicas enfocadas a este sector de la población tan importante en Michoacán”. Marcela Morales Magaña, investigadora.

– 28 menores de entre 10 y 14 años son madres al día en México

-Michoacán ocupa el sexto lugar en matrimonios, con el 3.9%

-Para 2030, Michoacán debe reducir en un 50% el número de nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años de edad

-2014, la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en Michoacán alcanzó los 83 nacimientos por cada mil mujeres

-30 municipios prioritarios, que concentran el 70% de los embarazos en mujeres menores de 19 años

