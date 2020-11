Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán no solo se ha colocado como una de las cinco primeras entidades con mayor biodiversidad de México, también destaca en la producción de diversos productos derivados del cuidado y protección de los bosques, como la resina, de la cual se producen alrededor de 22 mil toneladas, aseguró Ricardo Luna García, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial.

“Michoacán es el primer productor de resina de pino, actualmente se producen 22 mil toneladas de la misma y esta resinera de Uruapan, la Emiliano Zapata, juega un papel importante en el acopio, en la promoción de este producto y por supuesto en la comercialización”, dijo Luna García.

Por ello, para conocer las diferentes etapas del proceso productivo que realizan en el tratamiento de la resina de pino para obtener distintos derivados, el titular de la Semaccdet recorrió la Resinera Ejidal Emiliano Zapata, ubicada en el municipio de Uruapan.

“La Resinera Ejidal Emiliano Zapata es un centro de acopio, de procesamiento y venta de la resina de pino, es un centro muy importante porque aquí confluyen y son socios 17 comunidades indígenas y ejidos. Felicito a los integrantes y a su presidente Noé Godínez, porque hacen un trabajo muy importante para el estado de Michoacán”.

Durante el recorrido, Noé Godínez Arredondo, presidente del consejo de administración de la Resinera Ejidal, integrada por comunidades indígenas y ejidos de Uruapan, Tacámbaro y Tancítaro, aseguró que buscan hacer crecer la resinera a fin de implementar procesos que les permita obtener otros derivados y así hacer más rentable la empresa social.

Pero su principal apuesta es la conservación de los bosques, porque de ahí obtienen su materia prima, “el cuidado y protección de los bosques para nosotros es fundamental, de ahí obtenemos la resina del pino, si no hay árboles no vamos a tener el producto primario, si no tenemos coordinación con las autoridades ambientales para que nos ayuden a proteger el medio ambiente, los bosques, nuestra empresa no existiría”, dijo Noé Godínez.

Luna García adelantó a los socios de la Resinera Ejidal Emiliano Zapata, diversos proyectos mediante los cuales, las comunidades y ejidos podrán obtener recursos económicos para la conservación y cuidado de las áreas boscosas con que cuentan sus tierras y se dijeron abiertos para trabajar de forma coordinada con el gobierno del estado.

Boletín/PO