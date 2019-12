Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán y la Secretaría de Salud, descartaron tener casos de personas intoxicadas o personas «entubados» supuestamente por ingerir refrescos sabor toronja, esto luego de los audios que comenzaron a circular a través de grupos de WhatsApp, en los cuales se alertó a la población para dejar de consumir dichas bebidas.

En dichos audios por WhatsApp, se hace referencia sobre que varias personas ya fueron ingresadas a los nosocomios en el área de Urgencias, principalmente del Seguro Social, pero en ninguno se especifica la comunidad, el municipio o la entidad donde supuestamente están ocurriendo estos casos.

En uno de los audios se escucha a una persona que al parecer es médico, lo siguiente: «díganle a sus familiares que no tomen los refrescos Squirt, Seven Up y Fresca, porque hay una intoxicación, tenemos a tres pacientes con los mismos datos, uno de ellos está entubado. En el regional a cuatro personas más y uno de ellos ya murió. Dicen que huele raro como a cianuro, aún así se lo tomaron y están graves».

Ante lo cual, MiMorelia.com corroboró que la información a través de los audios es falsa, pues se confirmó con las autoridades del IMSS en Michoacán que en ningún Hospital en el área de urgencias se encuentran pacientes intoxicados por consumir refrescos de sabor toronja, e incluso, tampoco existen reportes sobre personas fallecidas.

Se indicó que las autoridades y el personal médico del Seguro Social, mantiene un monitoreo constante de los casos que son atendidos en los hospitales, con el fin de emitir avisos de forma oportuna.

Por su parte, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, confirmó también que los audios y la información en redes sociales son «fake news» que comenzaron a circular desde abril de este año.

Tampoco hay una alerta sanitaria emitida por la Secretaría de Salud Federal por este tema, como también se dio a conocer en algunas publicaciones de Facebook.

La dependencia estatal, hasta el momento no ha recibido ningún reporte de alguna persona intoxicada por refrescos, incluso, se dijo que se cuenta con una «red negativa» en los Hospitales y clínicas distribuidas en las ocho jurisdicciones sanitarias de Michoacán.

También, cabe señalar que se viralizó un segundo audio, en el cual se escucha la voz de una mujer, quien asegura que este 5 de diciembre del 2019, le confirmaron la hospitalización de dos niños por intoxicación en una de las Clínica del IMSS, sin embargo, no se precisa el Estado del país donde supuestamente están ocurriendo los padecimientos.

Las autoridades en materia de salud, hicieron un llamado a los ciudadanos a no dejarse llevar por este tipo de publicaciones en grupos de telefonía celular o en redes sociales, y mejor ponerse en contacto en las páginas oficiales de las dependencias.

Por: Guadalupe Martínez/AV