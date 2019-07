Querétaro (MiMorelia.com/Redacción).- A sus 23 años Adán Olmos García, sufrió una descarga eléctrica mientras trabajaba, motivo por el cual perdió sus piernas, visión y rostro, ahora pide apoyo de la sociedad para recaudar el recurso económico que necesita para su trasplante de rostro.

Las 30 cirugías a las que ha sido sometido Adán y gracias a las cuales los médicos lograron salvarle la vida, no le han quitado las ganas de salir adelante y es que busca tener un trasplante de rostro para poder continuar con su vida y trabajar.

A través de una entrevista realizada por el medio Grito Informativo, Adán ha narrado cómo ocurrieron los hechos: «Llegué en un día de trabajo (jueves 30 de agosto), como cualquier otro, en Querétaro. El patrón me pidió que colocara loseta en la parte alta de su verdulería, ese día llovía y en el techo había un pozo con agua, en cuanto yo pise la parte del pozo, la luz de 6600 watts me jaló, un aproximado de 2.5 metros, me aventó, caí de la banqueta, el señor (su jefe) me cubrió con un cobertor y me llevó a un hospital».

El hombre que fuera el patrón de Adán no se hizo responsable de los gastos que generó el accidente, que hasta el momento sumaban más de 400 mil pesos, al ser buscado por los familiares del joven de origen michoacano, le ofreció 250 mil pesos; al no aceptar el dinero, Felipe Ausencio Pacheco Núñez demandó a Olmos García por secuestro, denuncia que no procedió.

Luego de casi dos años del hecho, Adán Olmos García ha hecho un llamado a la sociedad y especialmente al presidente Andrés Manuel López Obrador para poder tener un trasplante de rostro valuado en 4 millones de pesos.

«López Obrador si estás viendo esto te pido ayuda, que me eches la mano, como podrás ver, como tú dices, hay que voltear a la izquierda para ver quien esta jodido y yo te hago este comunicado para que me ayudes”, pide Olmos García al mandatario mexicano.

Apoya a Adán realizando depósitos a la Cuenta Bancomer: 4152 3135 4767 8396

o contactándote vía telefónica al 44 26 14 14 96 / 44 25 82 55 46

