Morelia, Michoacán (Boletín).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mostró su confianza de que el Gobierno Federal concrete la Federalización Educativa, y de esta forma brindarle certeza laboral a los docentes michoacanos.

El presidente del CEE-PRD, Juan Bernardo Corona, señaló que los michoacanos están esperando resultados concretos por parte de la Federación, como la federalización educativa que es muy necesaria para generar estabilidad laboral a las y los maestros del estado.

Aclaró que el PRD no es enemigo de los docentes, sin embargo, la actual administración estatal recibió finanzas deterioradas, y si bien se han tomado decisiones que están en el camino del saneamiento financiero, sí es muy necesaria la federalización educativa.

Se refirió a la próxima visita presidencial que se tiene contemplada para el domingo 4 de agosto, “Nosotros lo hemos dicho, el PRD ha dejado trabajar al Presidente, no somos oposición que se opone a todo y no propone nada. No. Hemos sido responsables. Y el Presidente, las veces que venga será bienvenido”, dijo.

De igual forma calificó como favorable el encuentro que sostuvo el presidente de México, con el sector productivo de Michoacán, y en ese sentido consideró que debe traducirse en resultados, en que haya certeza para los inversionistas de todo el país, nuevas inversiones y empleos, y aspirar a un crecimiento mayor al 0.1 por ciento que hubo en el segundo trimestre del 2019.

PO