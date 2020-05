Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de la campaña “Dona Sangre, dona vida”, implementada por el Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), se ha reportado más flujo de michoacanos que han acudido a donar de manera altruista.

Sin embargo, se sigue haciendo el exhorto a la población para que acuda a brindar apoyo mediante su sangre y así mejorar la salud y cambiar la vida de muchos pacientes oncológicos, madres embarazadas con complicaciones (sangrados intrauterinos), hemofílicos, entre otros que requieren de este insumo.

La atención se brinda de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 18:00 horas; y para programar cita por la tarde, se debe de llamar el mismo día a partir de las 8:30 horas al teléfono (443) 324 39 19 extensión 118.

Para donar sangre es indispensable presentar identificación oficial con fotografía, edad de entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no estar enfermo, no haber consumido bebidas alcohólicas ni medicamentos en las últimas 48 horas, sin registro de padecimiento de hepatitis tipo B y C, VIH y sífilis, no estar embarazada o amamantando, ni haber tenido más de 3 embarazos.