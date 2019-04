Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Por tratamiento médico, el grupo británico de los Rolling Stone suspende gira por Estados Unidos y Canadá, así lo informaron mediante las cuentas oficiales del grupo durante este fin de semana.

En este mismo comunicado, se informó que será su vocalista, Mick Jagger, quien recibirá el tratamiento médico en los próximos días sin embargo no se precisó el padecimiento ni el tipo de tratamiento.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) 30 de marzo de 2019