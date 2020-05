Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la pandemia del Covid-19, el mundo del espectáculo sigue generando acciones con el objetivo de colaborar con los más afectados y de hacer más llevadero el confinamiento.

En esa línea, el actor estadounidense Will Smith y la leyenda del rock Mick Jagger forman parte de las estrellas internacionales y de Bollywood que participaran en un concierto online contra la epidemia en India.

Watch the iFor India concert on Sunday 03 May 7:30pm IST on Facebook /facebookappindia #iforindia #socialforgood pic.twitter.com/y03l1lDI1r

— Mick Jagger (@MickJagger) 1 de mayo de 2020