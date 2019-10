View this post on Instagram

Hoy brilla una estrella allá en el firmamento, tu Luz no se apagará y brillará en todo momento. Tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo, ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos. Ahora serás ese ángel que siempre estará conmigo, y mi corazón siempre estará contigo. Se que me cuidas y me bendices de arriba, tú nunca morirás mientras tu voz siga viva. Aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo, Y hoy que estás tan lejos quien me dará consejos. A tu lado aprendí a pintar mis días grises, Tuvimos días duros y también días felices. Siempre serás el amor de mi vida, No te imaginas cuanto me dolió esta despedida. He tenido días de angustia y dolor, Pero también la felicidad que estas en un lugar mejor. Y no voy a negar que me he llenado de temor, Pero gracias a ti aprendí a ser un gladiador. La promesa que te hice créeme que fue sincera, Me preparaste papá para enfrentar el mundo afuera. Pero nunca estuve lista para el día en que te fueras, Cuando olvido quien soy tu me recuerdas quien tu eras. 💛