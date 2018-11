Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Centenas de centroamericanos de la caravana migrante rompió este domingo un cerco policial con finalidad de llegar a la garita de El Chaparral, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Sobre las 11:20 hora local de Tijuana, centenas de migrantes lograron llegar al edificio donde se ubica la garita que conecta a México con Estados Unidos, en tanto que burlaron una malla para acercarse, desde otro punto, a la frontera estadounidense.

De manera desordenada y caótica, se acercan a Estados Unidos con la intención de ser recibidos por autoridades estadounidenses.

Tras poco más de una hora de manifestación pacífica, contenida por policías federales y gendarmes, en un puente situado a por lo menos tres kilómetros de distancia de su meta, grupos de centroamericanos rompieron filas y empezaron a correr con rumbo al Canal de Río Tijuana, muy cercano a la garita de San Ysidrio, tomando por sorpresas a los agentes federales.

#ÚltimaHora || Centenares de migrantes, entre ellos salvadoreños, han roto el cerco policial que les impedía llegar hoy a la garita de El Chaparral la que está junto a la frontera de Tijuana y la frontera de San Ysidro (En San Diego, California, Estados Unidos). pic.twitter.com/uKlegGXNaT — Diario Instante (@DiarioInstante) 25 de noviembre de 2018

En pocos minutos llegaron al área de El Chaparral, donde había poca presencia de las fuerzas de seguridad, por lo cual después de correr algunos kilómetros, alcanzaron la puerta fronteriza y las instalaciones mexicanas de Aduanas, donde normalmente hay elementos efectivos.

A pesar de los empujones entre centroamericanos y policías, hasta el momento los altercados no se reportan graves, y el mensaje entre los migrantes en el de mantenerse en calma para evitar su oportunidad de lograr su trámite de asilo en Estados Unidos.

La marcha arrancó sobre las 10:00 horas locales y casi cinco horas después de la hora acordada. Los migrantes salieron de la unidad deportiva Benito Juárez, el albergue donde miles de ellos están hospedados.

Durante la marcha se escucharon cánticos agradeciendo a México y lemas como “¡los migrantes no somos criminales!”.

Al grupo se sumaron observadores de derechos humanos, actores políticos de Tijuana, en tanto que a pocos kilómetros de donde se desarrolla esta caminata que inició con cánticos y rezos. Nadie atendió al llamado de grupos opositores a la migración que convocaron a otra manifestación.

La Patrulla Fronteriza ataca

Al otro lado de la frontera, elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha impedido el ingreso ilegal de migrantes con balas de goma.

Tras burlar el cerco fronterizo, los centroamericanos que fueron disuadidos con balas de goma y bombas de humo.

“Lo que está pasando ahorita es un total desorden. Las personas que vienen no saben si pueden o no cruzar. Es importante que haya control. Me da miedo que haya un incidente, que alguien tire una piedra y comiencen los disparos”, dijo Enrique Morales, fundador de Ángeles de la Frontera.

Algunos migrantes resultaron heridos por las balas de goma de la Patrulla Fronteriza. Otros gritan consignas en contra de las autoridades estadounidenses.

Migrantes se toparon con una barricada de elementos de la Policía Federal, quienes mantienen bloqueado el Puente que da acceso hacia El Chaparral. Migrantes pretenden que les permitan el paso de forma pacífica. #Tijuana #CaravanaMigrante pic.twitter.com/Y14mtenvTh — Manuel Ayala (@ManuelNoctis) 25 de noviembre de 2018

Con información de Noticieros Televisa y Excélsior