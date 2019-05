Charo, Michoacán (Boletín).- La Expo Fiesta Michoacán se vistió de gala este Día de las Madres, con la presentación estelar de Mijares y Gloria Trevi, artistas que pusieron a cantar y bailar a miles de asistentes al recinto ferial.

En la explanada del Teatro del Pueblo, acompañado por bailarinas, un impresionante juego de luces y orquesta, Mijares fue recibido con aplausos y gritos de sus seguidores, quienes corearon canciones que lo han consolidado como uno de los favoritos del público, como son Soldado del amor, No se murió el amor y Si me tenías.

En otra parte de su show y guitarra en mano, Mijares presentó canciones que han sido éxitos de destacados artistas como Pablo Milanés, Franco de Vita, Christian Castro y Arjona.

Previamente, en rueda de prensa, el artista consideró que tener en mente el mejorar los trabajos previos y pensar siempre en cómo sorprender a la gente, es lo que lo ha mantenido en la preferencia del público, así como la creciente apertura de las radiodifusoras a la música en español.

Más tarde, el Centro de Espectáculos del recinto ferial fue el escenario para la presentación de la cantante, compositora y bailarina Gloria Trevi , quien salió al escenario acompañada de un teclado, instrumentos de cuerdas, coro y batería; tras una reproducción de I’ve got you under my skin, de Frank Sinatra, dio inicio su concierto con el tema central de su tour, Diosa de la noche.

Ante un público en el que predominaron las mujeres y en un escenario en el que resaltaron los colores morado y azul, las y los asistentes corearon con la Trevi, canciones como Con los ojos cerrados y Gloria.

Mamás, acompañadas por sus hijas y grupos de amigos y amigas, disfrutaron el espectáculo bailando y cantando al unísono con la artista originaria de Monterrey Nuevo León.

