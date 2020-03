Estados Unidos (MiMorelia.com).- El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este miércoles a China de ocultar información vital respecto a la propagación del coronavirus alrededor del mundo.

Según el funcionario, los gobernantes y científicos de China tendrían información para frenar los casos de contagio.

Durante la reunión virtual de emergencia que tuvo el grupo de los Siete, G-7, Pompeo dirigió un mensaje a sus homólogos de Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido en el que calificó como un supuesto encubrimiento cualquier hallazgo para combatir el coronavirus, informaron medios nacionales e internacionales.



El jefe de la diplomacia afirmó que todos los miembros del G-7 ya saben de la campaña de desinformación de China y les urgió a trabajar juntos para hacer frente a la “influencia maligna” y el “autoritarismo” de Pekín.

Por otra parte, las críticas de Pompeo, en una entrevista con el programa de radio Washington Watch, provocaron una réplica de China, que pidió que éste deje de “politizar” la epidemia y difamar al país.



El portavoz del ministerio de relaciones exteriores Geng Shuang dijo que China ha sido transparente y ha compartido información con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros países, incluyendo Estados Unidos.

With the unprecedented global challenge of confronting the #WuhanVirus, cooperation with our partners is more important than ever. Our virtual #G7 Ministerial was productive; we’ll end this crisis together and continue to promote our shared values of freedom and good governance. pic.twitter.com/yNk37G7PI6

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 25 de marzo de 2020