Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Miley Cyrus ha perdido su casa; esto lo compartió ella misma en sus redes sociales y no es la única famosa, pues varias celebridades han tenido que evacuar y llevarse sus pertenencias antes de que sea muy tarde.

Ya van varias personas fallecidas por los terribles incendios forestales del estado de California en Estados Unidos; esta vez, las casas de los famosos son una más en la cifra junto con todos los damnificados, pues varias calles y barrios privilegiados como Malibú y Beverly Hills están siendo tristemente consumidos por las llamas.

La cantante Miley Cyrus perdió totalmente su mansión, pero optimista, agradeció a los bomberos por su labor y agradeció estar viva:

“Estoy completamente devastada por los incendios que afectan a mi comunidad. Soy una de las afortunadas. Mis animales y el amor de mi vida lo hicieron de forma segura y eso es todo lo que importa ahora mismo. Mi casa ya no está en pie, pero los recuerdos compartidos con la familia y amigos son fuertes. Y estoy agradecida por ello”

Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 de noviembre de 2018

La familia Kardashian fue otra de las afectadas y que tuvieron que evacuar. Cher, Lady Gaga, Will Smith, Orlando Bloom, Gerard Butler y más famosos se sumaron a la cifra de damnificados.

I heard the flames have hit our property at our home in Hidden Hills but now are more contained and have stopped at the moment. It doesn’t seems like it is getting worse right now, I just pray the winds are in our favor. God is good. I’m just praying everyone is safe 🙏🏼 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 9 de noviembre de 2018

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 de noviembre de 2018

Al momento van más de 30 personas sin vida, más de 100 desaparecidos y 30 mil evacuados: son los peores incendios en la historia de California.

