Por: Gustavo Torrero

TORONTO, Canadá (Rasadeportes.com).- Con doble-doble de Giannis Antetoukounmpo, los Bucks de Milwaukee cortaron la distancia con el puntero de la Conferencia del Este, los Raptors de Toronto, al vencerlos en territorio canadiense por 104 a 99, este 9 de diciembre en la NBA.

Pese a un inicio en fuego de los Bucks con triples al hilo de Antetoukounmpo y Khris Middleton, Toronto impuso condiciones en el primer cuarto, sobre todo por la buena actuación de Serge Ibaka, quien fue el máximo anotador en el juego con 22 puntos, además de 6 rebotes y 4 asistencias.

En el segundo periodo, otra serie de triples enfiló a los Bucks, esta vez por parte de Malcolm Brogdon, Tony Shell, Ersan Ilyasova y Middleton, pero de nuevo, vino la respuesta de los Raptors, con un robo de Kawhi Leonard para poner un triple de Fred VanVleet. El ex-Spurs, colocó 20 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias, mientras que VanVleet se lució con 19 puntos desde la banca.

Regresando del descanso, Serge Ibaka y Pascal Siakam pusieron arriba a Toronto con tiros de tres puntos, pero después vino la furia defensiva del astro griego de los Bucks, quien logró doble-doble con 19 puntos y 19 rebotes.

Con ese frenón al ataque, Toronto tuvo que replantear la estrategia en el último cuarto, y de la mano, otra vez de Leonard y VanVleet, los Raptors tuvieron la victoria momentánea, pero en el último minuto de juego, Malcolm Brogdon se vistió de héroe con dos triples, para que Antetokounmpo cerrara con broche de oro con una clavada.

Los Raptors siguen teniendo el mejor récord de la NBA con 21 ganados por 7 descalabros, pero su más cercano perseguidor en el Este son los Bucks, que tienen 17 victorias y 8 derrotas, y mantienen el segundo mejor registro en la NBA.

