Corea del Sur (MiMorelia.com).- ¿Nintendo y TWICE juntos? Así es, el grupo de Kpop surcoreano es la nueva imagen promocional de la consola Switch.

Fue hace unas horas que el sitio web de Nintendo Corea compartió unas fotografías donde se ve a las chicas utilizando el Nintendo Switch.

Primero vemos a las intrépidas Jihyo y Mina haciendo ejercicio con el Ring Fit, enseguida a las más chicas del grupo, Dahyun, Tzuyu y Chaeyoung jugando Super Mario 3D World y por último a las sonrientes Jeonyeong, Momo, Nayeon y Sana con Animal Crossing.

Despierto y me reciben con la noticia de que TWICE está colaborando con Nintendo y encima es promoción OT9 🤧💛 TWICE x Nintendo Switch

TWICE FOR NINTENDO SWITCH#TWICExNintendo#TWICExNintendoSwitch#TWICE #트와이스 @JYPETWICE pic.twitter.com/kiPC3H3Sag — 𝕾𝖑𝖔𝖙𝖍 🛼 (@Wilzon_Vz) March 29, 2021

Once (el nombre del fandom de TWICE) se está encargando de distribuir y compartir esta nueva campaña, con mucho gusto por todas las redes sociales y no es que a Nintendo le haga falta, solo decidieron que sería una excelente colaboración.

Lo que no se sabe si esto forma parte de una campaña extensa donde anuncien además un nuevo diseño edición especial del grupo, o si bien solo fue una única galería para Corea ¿Tú qué opinas?

Para ver la publicación original entra a este link: TWICE-NINTENDO

Si no conoces al grupo, te dejamos un video:

Por: Redacción/APMA