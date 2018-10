Estados Unidos (Rasainforma.com).- A las 4:40am la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), realizó el despegue del cohete de Soyus que llevaría a dos astronautas al espacio, sin embargo, debido a fallos se realizó un aterrizaje de emergencia.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:40am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroHague and Alexey Ovchinin leaves Earth on a four-orbit, six-hour journey to the @Space_Station . Watch: https://t.co/BjMDNrNorR pic.twitter.com/0Cfm0Uu2Jx

Luego de lo ocurrido la NASA ha informado que el estado de salud de ambos astronautas es bueno y que ya se encuentran evaluando el incidente registrado.

En el interior de la nave Soyuz MS-10 se encontraban el ruso Alexéi Ovchinin y el astronauta de la NASA Nick Hague quienes se encuentran en perfectas condiciones, pese a ello fueron trasladados a un hospital en el que los evaluaran a fondo.

The search and rescue teams have reached the Soyuz spacecraft landing site and report that the two crew members are in good condition and are out of the capsule. Search and rescue teams are with the crew now. Latest updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/WzomVblhtI

— NASA (@NASA) 11 de octubre de 2018