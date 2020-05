Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo la cápsula Crew Dragon de SpaceX, se acopló a la Estación Espacial Internacional (EEI), así lo informó la NASA.

El acoplamiento de la nave espacial, ocurrió a las 10:16 horas algunos minutos antes de lo previsto, poco después se procedió a completar el sello hermético.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR

Después de una hora de haberse acoplado, y luego de hacer comprobaciones de presión y temperatura para descargar fugas, desembarcaron los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken para unirse a la tripulación ruso-estadounidense que estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020