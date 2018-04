Por: Antonio Aguilera/@gaaelico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aspirante al Senado de la República por Morena Blanca Piña, calificó al dirigente estatal del PRD Martín García Avilés de “misógino y machista” esto en relación a las declaraciones que en su contra realizó el líder del sol Azteca al considerarla de perfil “bajillo”.

La candidata consideró que los señalamientos de Martín García Avilés, son un acto de violencia política y aseguró que debe tener cuidado en lo que habla porque ante la situación de violencia que está se está viviendo en el estado, no demuestra más que su actitud misógina.

“Tiene que aceptar que las mujeres podemos participar en política y el hecho de que no seamos corruptos como ellos no quiere decir que no podemos participar”, dijo la aspirante al senado de la República.