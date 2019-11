Estados Unidos (MiMorelia.com).- Miss Universo 2019 ya tiene todo preparado para el show final este 8 de diciembre en Atlanta, Georgia en donde 90 concursantes se dirigen a EUA para iniciar la concentración.

Catriona Gray, Miss Universo 2018 de Filipinas, coronará a su sucesora en vivo en donde las cadenas de televisión, Telemundo y Fox se encargarán de la transmisión.

En México podrás sintonizarlo también a través de la señal de TV Azteca con la conducción de Kristal Silva.

Kristal quien representó también a nuestro país en Miss Universo 2016, siendo la última mexicana en entrar al Top de las finalistas.

Para este año, será Sofía Aragón originaria de Guadalajara, Jalisco quien nos represente. Ella tiene 25 años, mide 1.74 y habla español, inglés y francés, además de ser empresaria y escritora autora de los libros “El color de lo invisible” y “Diamante en Bruto”.

Nuevamente será Steve Harvey, quien cometió un error al nombrar erróneamente a Miss Universo 2015, quien conduzca Miss Universo 2019.

La que gane no solo portará la corona y será reconocida al visitar decenas de países en su reinado.

Reciben un sueldo de más de 250 mil dólares durante el año, vivirá en un lujoso departamento en Nueva York y muchos regalos más de las marcas más reconocidas.

CONÓCELAS:

Introducing the contestants competing for the #MissUniverse2019 title. More to come. ✨ 2019 #MissUniverse airs LIVE from @TPStudios Sunday, Dec 8 at 7/6c on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. Who will take home the crown? pic.twitter.com/HzjYuHiSWG — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2019

Introducing the contestants competing for the #MissUniverse2019 title. More to come. ✨ 2019 #MissUniverse airs LIVE from @TPStudios Sunday, Dec 8 at 7/6c on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. Who will take home the crown? pic.twitter.com/5byPrSJXS1 — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2019

Introducing the contestants competing for the #MissUniverse2019 title. More to come. ✨ 2019 #MissUniverse airs LIVE from @TPStudios Sunday, Dec 8 at 7/6c on @FOXtv. Airing in Spanish on @Telemundo. Who will take home the crown? pic.twitter.com/SiuP8OAXNA — Miss Universe (@MissUniverse) November 21, 2019

Por: Redacción/APMA