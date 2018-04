Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La ex conejita de Playboy canadiense Jayde Nicole, mostró sus senos a los paparazzi que la seguían afuera de una discoteca en Hollywood.

Uno de los fotógrafos le pidió su opinión sobre el caso de la adolescente en Florida que asistió a la escuela sin brasiere debido a quemaduras en sus hombros, y fue obligada por su maestra a colocarse curitas en los pezones porque distraía a los hombres.

Inmediatamente los paparazzi tomaron decenas de fotografías y ambas emitieron su opinión sobre no sexualizar los pezones y pechos de las mujeres.

“Es ridículo pensar que los pezones son órgano sexual”, siguieron opinando mientras estaban siendo filmadas, y después de unos segundos más, la modelo los volvió a mostrar.

Playmate Jayde Nicole FREES the nipple in defense of Florida teen! 😱 😳 pic.twitter.com/vXgB876ANE

— TMZ (@TMZ) 13 de abril de 2018